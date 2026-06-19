PM Kisan Samman Nidhi: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए Good News, कल 2.17 करोड़ लोगों के खाते में आएगा पैसा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में सीधे 4,352.40 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। यह रकम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Prime Minister Kisan Samman Nidhi) की 23वीं किस्त के तहत भेजी जाएगी। 20 जून 2026 को जारी होने वाली इस किस्त के बाद उत्तर प्रदेश में योजना के तहत कुल भेजी गई राशि 1,03,391.24 करोड़ रुपए हो जाएगी। अभी तक 22 किस्तों में 99,032.58 करोड़ रुपए किसानों के खातों में पहुंच चुके हैं।