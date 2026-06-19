‘जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाईं, आज वे उपदेश दे रहे हैं’, CM योगी ने सपा-कांग्रेस पर निकाली भड़ास, राम मंदिर पर भी दिया बयान

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर भी सीएम योगी ने बयान दिया है। सीएम ने कहा कि हमने ट्रस्ट के अनुरोध पर राम मंदिर दान मामले में अनियमितता की जांच के लिए SIT गठित की है। SIT जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। योगी ने आगे कहा- मैं सभी से कहना चाहता हूं कि भगवान राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई बात न कही जाए। यदि किसी के पास कोई सबूत है, तो उसे SIT के सामने पेश किया जाए।