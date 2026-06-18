अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे रामलला के दर्शन, मंच पर नहीं दिखेंगे चंपत राय

Chief Minister Yogi Adityanath visit to Ayodhya: अयोध्या में श्री राम मंदिर के दान पात्र से चोरी के मामले की जांच 3 सदस्य एसआईटी कर रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगामी 19 से जून शुक्रवार को अयोध्या आ रहे हैं। जिनका प्रोटोकॉल भी जारी किया गया है। प्रोटोकॉल के अनुसार चंपत राय को मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान ना आने का अनुरोध किया गया है। प्रोटोकॉल में लिखा गया है कि किसी अन्य को अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजें। इसकी जानकारी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को भेज दें। दरअसल मंदिर में दानदाताओं की तरफ से चढ़ाए जाने वाले रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। जिस पर दिन प्रतिदिन नई-नई जानकारियां निकाल कर सामने आ रही है। चर्चाओं का दौर भी जारी है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं।