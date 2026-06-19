‘SIT सच और साजिश दोनों बेनकाब करेगी’, राममंदिर चढ़ावे के विवाद के बीच अयोध्या पहुंचे CM योगी का बड़ा बयान

राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर सामने आए विवाद पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें इस संबंध में मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि एसआईटी निष्पक्ष जांच करेगी और दूध का दूध, पानी का पानी करके सच्चाई सामने लाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी पक्षों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी ऐसी टिप्पणी न करे, जिससे करोड़ों रामभक्तों की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कहा कि SIT सच और साजिश दोनों बेनकाब करेगी।