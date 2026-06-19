उम्रभर की कमाई से खरीदा आशियाना, अब अपने ही घर पर बेघर होने का डर

सुनीता कहती हैं, "जब से फ्लैट पर लाल निशान लगाया गया है और लोगों से कहा गया कि यह कॉलोनी अवैध है तथा यहां से जाना पड़ सकता है, तब से हमारी जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर हमारी क्या गलती है। अगर यह घर भी हमसे छिन गया तो हम अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे? पति के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से बच्चों को पाला और यह आशियाना बनाया था। अब हर समय यही चिंता सताती है कि कहीं यह छत भी न छिन जाए। कभी-कभी तो लगता है कि किस्मत ने फिर से हमारे साथ अन्याय कर दिया है।"