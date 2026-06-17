‘मस्जिद के चंदे का पैसा कहां गया?’ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तीखा हमला

Ram Mandir SIT investigation: अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर छिड़े विवाद पर सियासी घमासान अब और तेज हो गया है। विपक्ष के हमलों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर सनातन संस्कृति को बदनाम करने और तुष्टिकरण का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने आगे पूछा कि मस्जिद के नाम पर जो चंदा जुटाया गया था, उसका पैसा आखिर कहां गया? इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर विवाद पर कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।