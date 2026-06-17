17 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अयोध्या

‘मस्जिद के चंदे का पैसा कहां गया?’ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तीखा हमला

Ayodhya Ram Mandir Donation: राम मंदिर चंदा विवाद पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा बयान। अखिलेश यादव से पूछा- 'मस्जिद के चंदे का पैसा कहां गया?' पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

अयोध्या

image

Pratiksha Gupta

Jun 17, 2026

Ram Mandir SIT investigation

राम मंदिर चढ़ावा विवाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तीखा हमला | फोटो सोर्स- patrika.com

Ram Mandir SIT investigation: अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर छिड़े विवाद पर सियासी घमासान अब और तेज हो गया है। विपक्ष के हमलों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर सनातन संस्कृति को बदनाम करने और तुष्टिकरण का आरोप लगाया। डिप्टी सीएम ने आगे पूछा कि मस्जिद के नाम पर जो चंदा जुटाया गया था, उसका पैसा आखिर कहां गया? इसके साथ ही उन्होंने राम मंदिर विवाद पर कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए SIT बना दी गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।

बाबरी मस्जिद के चंदे का पैसा कहां गया?

डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव को घेरते हुए एक नया सवाल पूछ लिया। उन्होंने कहा कि मेरा सीधा सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया से है कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए जो चंदा इकट्ठा किया गया था, आखिर वो सारा पैसा कहां गया? विपक्ष के लोग उस पैसे पर कभी सवाल नहीं उठाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी नेता केवल सनातन संस्कृति पर इस प्रकार की बयानबाजी करके एकतरफा तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।

'ये दंगा कराने और रामभक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं'

सपा पर तीखा हमला बोलते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा कि विपक्ष को लगता है कि इस तरह के बयानों से उनका वोट बैंक सुरक्षित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब बहुत समझदार है और सब कुछ अच्छे से समझती है। ये वही लोग हैं जो प्रदेश में दंगा-फसाद कराते हैं और ये रामभक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। प्रदेश की जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी।

SIT जांच के बाद दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

मीडिया से बातचीत करते हुए उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राम मंदिर से जुड़े आरोपों पर स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि सरकार ने अयोध्या मंदिर ट्रस्ट से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच के लिए SIT का गठन कर दिया है।
डिप्टी सीएम ने कहा कि ट्रस्ट के लोग बेहद जिम्मेदार और गंभीर हैं। SIT की जांच पूरी होने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर आगे की सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर चलती है, इसलिए जो भी दोषी मिलेगा, उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा।

समाजवादी पार्टी को लेकर ओपी राजभर का दावा, रामगोपाल यादव ने गृहमंत्री अमित शाह को सौंपी चिट्ठी

ये भी पढ़ें
Samajwadi Party Split, UP Politics News, Akhilesh Yadav News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

UP Politics

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Jun 2026 02:42 pm

Published on:

17 Jun 2026 01:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ayodhya / ‘मस्जिद के चंदे का पैसा कहां गया?’ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तीखा हमला

बड़ी खबरें

View All

अयोध्या

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले में आचार्य बोले- रामलला को चढ़ाया गया करोड़ों का हार और चरण पादुका कहां गायब हैं?

Ayodhya Ram Mandir Case, Ram Lalla Gold Necklace Controversy
अयोध्या

राम मंदिर ट्रस्ट को 11 महीने में ₹82.78 करोड़ का चढ़ावा, ब्याज से हुई ₹138 करोड़ की आय

Shri Ram Mandir
अयोध्या

श्री राम मंदिर में चढ़ावे के करोड़ों के गहनों का नहीं है हिसाब-किताब, 2 किलो का सोने का गदा भी गायब

Shri Ram Mandir
अयोध्या

‘राम नाम नहीं, राम के धन की लूट’, अयोध्या राम मंदिर दान विवाद में पूर्व कारसेवक ने दी नामजद तहरीर

antosh Dubey complaint, Ram Janmabhoomi donation dispute
अयोध्या

14,500 की नौकरी और बना ली करोड़ों की संपत्ति! राम मंदिर चढ़ावा जांच में बड़े खुलासे

Shri Ram Mandir Ayodhya
अयोध्या
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.