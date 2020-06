Coronavirus in UP: 13 पीएसी हुए संक्रमित, 22147 पहुंचा कुल आंकड़ा, इस एक जिले में 915 मामले सक्रिय

यूपी में कोरोना (Corona Virus in UP) संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को 606 नए मरीज (Corona) सामने आए हैं। इसी साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 22147 पहुंच गया है।

लखनऊ. यूपी में कोरोना (Coronavirus in UP) संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रविवार को 606 नए मरीज सामने आए हैं। इसी साथ राज्य में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 22147 पहुंच गया है। तो वहीं अब तक 660 की जान (Death by Corona) जा चुकी है। इटावा में कोरोना से 13 पीएसी जवानों समेत 22 पॉजिटिव मिले हैं। आजमगढ़ में सात, सोभद्र में चार, फर्रूखाबाद में चार, देवरिया में तीन लोगों में कोरोना की पुष्टी हुई है। यूपी स्वास्थ विभाग प्रमुख सचिव अमित मोहन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना वायरस सक्रिय मामलों की संख्या 6,679 है। अब तक 14,808 मरीज़ ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। टॉप पांच जिले जहां सबसे ज्यादा एक्टिव मामले हैं, उनमें गौतमबुद्धनगर, लखनऊ, कानपुर नगर शामिल हैं । सबसे ज्यादा सक्रिय केसे गौतमबुद्धनगर में 915 हैं। गाजियाबाद में 680, कानपुर नगर में 320, लखनऊ में 390, मेरठ में 289 लोगों का इलाज जारी है।

सावधान रहकर करना होगा बचाव-

अमित ने कहा कि प्रदेश में अब तक कुल 684296 सैंपल की जांच की जा चुकी है। पूल टेस्ट का निरंतर उपयोग हो रहा है। शनिवार को 5-5 सैंपल के 1723 पूल लगाए गए, इनमें 176 में पॉजिटिव मिले है। वहीं 10-10 सैंपल के 176 पूल से 32 पॉजिटिव मिले हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी संक्रमण से सावधान रहकर अपना बचाव किया जा सकता है। कोरोना वायरस के सम्बन्ध में यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी अभी कोई वैक्सीन नहीं है, इसलिए हमें अभी सावधान रहकर ही बचाव करना होगा।

