होम क्वारेंटीन कोविड मरीज न करें चिंता, अब प्रशासन फ्लिपकार्ट से पहुंचाएगा मुफ्त दवा किट

Covid 19 Update- flipkart deliver medicines to Covid patients in lucknow. लखनऊ जिला प्रशासन ने सभी कोविड रोगियों (Covid Patients) को उनके घरों तक मुफ्त दवा किट पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट (Flipkart) से हाथ मिलाया है।

लखनऊ. Covid 19 Update- flipkart deliver medicines to Covid patients in lucknow. कोरोना (coronavirus in up) संक्रमण को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन ने सभी कोविड रोगियों (Covid Patients) को उनके घरों तक मुफ्त दवा किट (Medikit) पहुंचाने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट (Flipkart) से हाथ मिलाया है। जल्द ही पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (CM Helpline) और एकीकृत कमांड सेंटरों को निर्देशित किया गया है कि वे इन रोगियों के साथ फोन व अन्य माध्यमों के जरिए नियमित संवाद करें, ताकि अनावश्यक अस्पताल में भर्ती को रोका जा सके।

रिपोर्ट के अनुसार, यह आइडिया डीएम अभिषेक प्रकाश के होम आईसोलेशन के दौरान जिम्मेदारी संभालने वालीं रोशन जैकब का था। उन्होंने देखा कि ऑन ग्राउंड स्टाफ की कमी के कारण मरीजों को मेडिकल किट की डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। नतीजतन, उन्होंने फ्लिपकार्ट से संपर्क कर इन किट्स को फ्री में मरीजों तक डेलीवर करने का निर्णय लिया। निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक किट में कोरोनोवायरस उपचार के लिए एक सप्ताह की निर्धारित दवाएं हैं जिन्हें रोगियों को तत्काल प्रदान की जाती है।

15 डिलीवरी एक्जीक्यूटिव्स को 1125 घरों की दी गई जिम्मेदारी-

वर्तमान में, लगभग 15 डिलीवरी एक्जीक्यूटिव हैं, जिन्हें लखनऊ में लगभग 1125 घरों में डिलीवरी की जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले दिनों में इस अभियान में तेजी लाने के लिए लगभग 40 टीमों का गठन किया जाएगा। इससे आगे चलकर चिकित्सा किटों के परिवहन और वितरण के दायरे का विस्तार होगा, जिससे समय पर घर में आईसोलेटेग रोगियों पर ठीक से ध्यान दिया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, सरकार के एक प्रवक्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री की हेल्पलाइन के जरिए घर में रहने वाले मरीजों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखा जाएगा और इस काम में एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को भी शामिल किया जाएगा। वे दिन में एक बार मरीजों से बात करेंगे और उनके स्वास्थ्य का अपडेट मांगेंगे। यदि आवश्यक हो, तभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी जाएगी।