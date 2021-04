यूपीः कोरोना से 265 की मौत, नीति आयोग का अनुमान 15 मई तक यूपी बनेगा हॉटस्पॉट, भाजपा सांसदों को सीएम को पत्र

Top five news 27 april 2021 uttar pradesh मंगलवार को नए कोविड मामलों (UP corona update) में कमी देखने को मिली, लेकिन मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ

पत्रिका न्यूज नेटवर्क.

लखनऊ. पत्रिका के सभी पाठकों को एक बार फिर गुड इवनिंग। आज मंगलवार को प्रदेश भर में हनुमान जयंती (Hanuman Jayanti) मनाई गई, लेकिन सादगी से। कोरोना (Coronavirus in UP) के कारण कोई बड़ा आयोजन नहीं किया गया और लोगों ने घरों में रहकर ही हनुमान जी की अराधना की। कोरोना का संक्रमण अब भी जारी है। मंगलवार को नए कोविड मामलों (UP corona update) में कमी देखने को मिली, लेकिन मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था अभी भी दुरुस्त नहीं हो सकी है और भाजपा (BJP) के दो सांसदों ने ही इसको लेकर सीएम योगी को पत्र भी लिखा। स्थिति भयावह है और नीति आयोग द्वारा अनुमान जताया गया है कि 15 मई तक यूपी हॉटस्पॉट (Hotspots) बन जाएगा। यह सभी खबरें विस्तार में जानिए, साथ ही जानें प्रदेश की अन्य बड़ी खबरों के बारे में-

एक दिन में 265 की मौत-

उत्तर प्रदेश में तीन दिनों से कोरोना के ग्राफ में गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को 32,993 नए कोविड मामले सामने आए। हालांकि यह संख्या छोटी नहीं हैं, लेकिन लगातार तीसरे दिन मामलों में कमी आना और डिस्चार्ज रेट बढ़ना, इस संकट के दौर में कुछ उम्मीद जरूरी देता है। मंगलवार को कुल 30,398 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ी है। मंगलवार को 265 मरीजों ने दम तोड़ दिया। सोमवार को 249 की मौत हुई थी। वहीं उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,06,458 है। कल प्रदेश में 1,84,144 सैंपल्स की जांच की गई। अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 4,01,41,354 सैंपल्स की जांच की गई है। 4 करोड़ से ज्यादा टेस्ट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है।

15 मई तक यूपी हॉटस्पॉट बन जाएगा-

उप्र में जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उस पर रोक न लगी तो आने वाले दिनों सरकार को हर रोज 16752 ऑक्सीजन से लैस आइसोलेशन बेड, 3061 आईसीयू बेड और 1538 वेटिलेंटर्स की जरूरत होगी। 30 अप्रेल तक यूपी में हर दिन एक लाख से ज्यादा मामले मिल सकते हैं। दूसरी लहर में 15 मई तक यूपी हॉटस्पॉट बन जाएगा। यह आंकड़ा नीति आयोग ने जारी किया है। साथ ही नीति आयोग ने चेताया है कि गांवों में भी तेजी से संक्रमण फैल रहा है। इसे भी रोकने की जरूरत है। अन्यथा स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

भाजपा के दो सांसदों ने खोली व्यवस्थाओं की पोल-

भाजपा में दो सांसदों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मोजनलालगंज से भाजपा सांसद कौशल किशोर शर्मा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की समस्या पर ध्यान दिलाते हुए कोरोना मरीजों के इलाज व्यवस्था पर सवाल खड़े किये हैं। तो मेरठ-हापुड़ से बीजेपी सांसद राजेन्द्र अग्रवाल ने भी ऑक्सीजन की कमी के लिये मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। कौशल किशोर शर्मा ने तो इलाज में लापरवाही के जिम्मेदारों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने तक की मांग की है। बीजेपी सांसदों के अलावा भाजपा के कई विधायक भी मुखर हुए हैं। उनकी शिकायत है कि सिर्फ फोन सुनने के अलावा वो कोई मदद नहीं कर पा रहे। ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री ब्रजेश पाठक भी लखनऊ में कोविड की बदइंतजामी और बदहाली को लेकर चिट्ठी के जरिये अपना दर्द बयां कर चुके हैं।

कानपुर आईआईटी ने बनाई ऑक्सीजन ऑडिट ऐप-

कोरोनाकाल के दौरान किसी चीज को लेकर सबसे अधिक हंमागा कट रहा है, तो वह है ऑक्सीजन। इसकी कमी के चलते उत्तर प्रदेश के हजारों लोगों ने अपनी जान गवा दी है, हालांकि अब जाकर तैयारियां कुछ दुरुस्त हो रही हैं। ऑक्सीजन टैंकरों का दूसरे राज्यों से आना जारी है। तो वहीं शासन के आदेश पर आईआईटी कानपुर ने ऑक्सीजन ऑडिट ऐप भी तैयार किया है, जिससे अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग व पूर्ति के बीच के अंतर को त्वरित खत्म कर मरीजों की मदद की जा सके। आईआईटी कानपुर ने इस एप को एक दिन के अंदर बनाकर शासन को सौंप दिया है।

मुख्तार अंसारी की आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव-

माफिया डॉन और बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की एंटीजन टेस्ट में कोरोना संक्रमित आने के बाद अब उसकी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि मुख्तार अंसारी को कोरोनावायरस के कोई लक्षण नहीं है। मुख्तार को बांदा जेल के बैरक नंबर 16 में आइसोलेट कर दिया गया है। जेल अधीक्षक के मुताबिक किसी भी तरह के लक्षण दिखने पर मुख्तार अंसारी का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें इसी महीने कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को पंजाब के रोपड़ जेल से बांदा शिफ्ट किया गया था। मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रदेश में दर्ज कई आपराधिक मामलों की सुनवाई चल रही है।

अयोध्या के मंदिरों में बिन भक्त मनाई गई हनुमान जयंती-

नासे रोग हरे सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा। इसी कामना के साथ कोरोना वायरस संक्रमण के भयावह हालातों के बीच भगवान श्री राम जन्मोत्सव के बाद दक्षिण परंपरा से अयोध्या में बजरंगबली का प्राकट्योत्सव मनाया गया। इस दौरान हनुमान मंदिरों में भव्य आरती महोत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि इस दौरान श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित रहा। अयोध्या में हनुमान गढी, कालेराम मंदिर सहित कई अन्य मंदिरों में मंगलवार को आयोजन किये गए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के कारण कोई भी दर्शनार्थी इस दौरान मंदिर में शामिल नहीं हो सका। मंदिरों के मुख्य द्वार बंद रहे और बंद मंदिरों में इस उत्सव का आयोजन किया गया।