कमेलश तिवारी हत्याकांड में नया मोड़, गुजरात और महाराष्ट्र एटीएस के संपर्क में यूपी पुलिस, हत्यारों को लेकर डीजीपी ने किया बड़ा खुलासा

लखनऊ. हिंदू समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी (Kamlesh Tiwari) की हत्या ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी है। राजनीतिक गलियारों से लेकर आम आदमी तक कमलेश तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने और हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की जा रही है। शनिवार को एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिये डीजीपी ओपी सिंह (DGP OP Singh) ने बताया कि हत्या से जुड़े तमाम सबूतों के मद्देनजर सूरत से तीन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, दो अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया है। इसी कड़ी में रविवार को एक अन्य बयान में डीजीपी ने बताया कि वे और उनकी टीम गुजरात और महाराष्ट्र के एटीएस के संपर्क में हैं। सीसीटीवी फुटेज में हत्यारों संग आने वाली महिला के बारे में बताया कि उससे पूछताछ जारी है। मामले से जुड़े हर पहलू पर गौर कर इस विवेचना को आगे बढ़ाया जा रहा है।

OP Singh, UP DGP on #KamleshTiwariMurder: We have contacted Gujarat and Maharashtra ATS. Our team has also spoke to the woman who was seen in the CCTV footage. All aspects of the case are being probed. (19.10) pic.twitter.com/V5BC86W6KN