घरेलू उड़ानें बहाल, लखनऊ से अहमदाबाद के लिए उड़ी पहली फ्लाइट

लखनऊ. लॉकडाउन के चलते करीब दो महीने तक बंद पड़ी घरेलू उड़ानें (Domestic Flights) आज (25 मई) से बहाल हो चुकी हैं। पहली उड़ान लखनऊ एयरपोर्ट से इंडिगो फ्लाइट ने अहमदाबाद के लिए भरी। पहली उड़ान इंडिगो की 6ई 0142 सुबह 5:35 बजे अहमादाबाद के लिए उड़ान भरी। इस दौरान लखनऊ एयरपोर्ट पर कोविड-19 के दिशा निर्देशों के तहत पूरी सावधानियां बर्ती गईं।

लखनऊ एयरपोर्ट से करीब 27 उड़ानों को मंजूरी मिली है। इनमें दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद और बंगलुरु की उड़ानें शामिल हैं। लेकिन फ्लाइ बुकिंग अब पहले की तरह आसान नहीं रह गई। लॉकडाउन के नियम का पालन करते हुए कई सारे बदलाव किए गए हैं। केवल उन यात्रियों की टिकट बुक हो रही है जो कोरोना संक्रमित या संदिग्ध नहीं हैं। एयरपोर्ट पर भी चेकिंग को लेकर सावधानी बरती जा रही है। किसी भी तरह की लापरवाही से बचने के लिए एक-एक यात्री की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है।

Passengers arrive at Lucknow Airport to board their respective flights, as domestic flight operations have resumed from today. pic.twitter.com/41lKp4qOhi