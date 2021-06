मेगा टीकाकरण महाअभियान: ग्रामीणों को घर से सेंटर तक मुफ्त में पहुंचाएंगी बसें

Free buses for villagers vaccination in UP. बसें सुदूर गांवों-मजरों से लाभार्थियों को लेकर सीएचसी या तहसील में बनाए गए मेगा वैक्सीनेशन केन्द्र तक आएंगी। उसके बाद उन्हें वापस घर भी पहुंचाएंगी।