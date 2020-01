गंगा यात्रा ट्विटर पर हुई ट्रेंड, लोगों ने जमकर की तारीफ

लखनऊ. गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के लिए सोमवार से उत्तर प्रदेश में भव्य गंगा यात्रा का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के सबलगढ़ से और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बलिया के दुबे छपरा से गंगा यात्रा का शुभारंभ किया। इस दौरान ट्विटर पर भी "गंगा यात्रा" ट्रेंड हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ की यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ही #पावन_गंगा_यात्रा ट्विटर पर ट्रेंड करना शुरू हो गया। देखते ही देखते यह हैशटैग देशभर में नंबर तीन पर ट्रेंड हुआ। और योगी सरकार की गंगा यात्रा की जमकर तारीफ हुई।

104 Sewage Treatment Plants (STP) with a capacity of 3298.84 MLD have been installed in 32 districts of UP so far working at 68.46% of the installed capacity.

