UP Weather Updates: यूपी पहुंचा मानसून, इन जिलों में आज होगी बारिश, लखनऊ समेत दूसरे शहरों के लिए मौसम विभाग का नया अलर्ट

लखनऊ. UP Weather Forecast: यूपी में मॉनसून (Monsoon 2021) के का इंतजार खत्म हो गया है। मौसम विभाग (UP Mausam Vibhag) के मुताबिक आज यूपी की सीमा में मानसून प्रवेश कर गया है। उत्तर प्रदेश के वह जिले जिनकी सीमा बिहार (Monsoon in Bihar) से लगती है उनके आज बारिश से तर-बतर होने की पूरी संभावना है। इन जिलों में बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र शामिल हैं। इन जिलों में मानसून का पहला असर आज से देखने को मिल जाएगा। यहां भारी बारिश की चेेतावनी जारी की गई है। इसके बाद दो से तीन दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश (Monsoon in UP) का दौर शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबित दो से तीन दिनों में मॉनसून लखनऊ तक पहुंच जाएगा।

मानसून की गति सामान्य

मौसम विभाग के निदेशक जे पी गुप्ता (JP Gupta) के मुताबिक ताजा अध्ययन के मुताबिक मानसून की गति सामान्य है और आज पूर्वांचल (Poorvanchal) के कई जिलों में इसकी वजह से तेज बारिश (Rain in UP) हो सकती है। लखनऊ तक इसे पहुंचने में अभी दो से तीन दिन का समय लग सकता है। अब इसकी इन्टेन्सिटी पर निर्भर करेगा कि पश्चिमी यूपी के जिलों में मॉनसून कब तक पहुंचेगा। जेपी गुप्ता ने बताया कि फिलहाल इसकी रफ्तार सामान्य दिख रही है। उन्होंने बताया कि बिहार के रास्ते ही यूपी में मॉनसून (UP Monsoon) का प्रवेश होता है। बंगाल की खाड़ी (Bengal Ki Khadi) से चले बादल बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार को पार करके यूपी में दाखिल होते हैं।

तीन से चार दिन पहले पहुंच रहा मानसून

मौसम विभाग के मुताबिक (UP Weather Updates) इस साल समय से तीन-चार दिन पहले प्रदेश में मानसून पहंच रहा है। अमूमन 16-17 जून या इसके बाद ही उत्तर प्रदेश में मानसून आता है। लेकिन इस साल बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवातीय सिस्टम के चलते कुछ दिन पहले ही मॉनसून आ रहा है।

इन जिलों बारिश का अनुमान

मानसून के असर से जिन जिलों में बारिश (heavy rain in many districts) का अनुमान है उनमें बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, वाराणसी, गोरखपुर, और बस्ती समेत बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच और अयोध्या जिले शामिल हैं।

