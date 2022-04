कैसे कम होगा AC का बिजली बिल.. 3 स्टेप में एसी का इलैक्ट्रिक चार्ज हो सकता है ख़त्म

How To Use AC गर्मियों का मौसम आ गया है. Air Conditioner की जरूरत बढ़ जाती है. AC का ज्यादा इस्तेमाल गर्मी से राहत तो देता है लेकिन इसके साथ ही बिजली बिल के तौर पर खर्च भी बढ़ जाता है.

रात-दिन एसी का इस्तेमाल करने का मतलब है महीने के अंत में ज्यादा बिजली बिल. हालांकि, आजकल AC को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वे पहले की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करते हैं, लेकिन फिर इसकी वजह से हमारी जेबें ढीली होती ही हैं. अगर आप भी AC की वजह से बढ़ते बिजली बिल को लेकर परेशान हैं, तो यहां हमने आपके लिए कुछ उपाय बताए हैं. 3 आसान टिप्स दिए गए हैं, जिनसे आप एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हुए अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं.

Air Condition Window and Split AC Which is best

Temprechar for AC एसी के लिए टेम्परेचर सेट न करें एसी के लिए मिनिमम टेम्परेचर पर सेट नहीं करना चाहिए. लोग अक्सर सोचते हैं कि एसी को 16 डिग्री पर सेट करने से बेहतर कूलिंग मिलेगी, लेकिन यह सच नहीं है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ह्यूमन बॉडी लिए आदर्श तापमान 20 से 24 है. इसलिए, एसी का तापमान 20 से 24 सेट करना बेहतर है. इससे बिजली की बचत होगी और आपका बिल भी कम आएगा.

AC Power off मेन स्विच बंद करने से बिजली बचत

जब भी एसी की जरूरत 30 मिनट के बाद हो या उससे ज्यादा टाइम के बाद यूज करना हो तो पावर बटन को ऑफ कर देना चाहिए। यदि 3 या 4 घंटे तक इस्तेमाल न करना हो तो मेन स्विच से एसी को बंद कर देना चाहिए। इससे बहुत अधिक बिजली की बचत होगी।

AC off To Remote रिमोट से एसी बंद न करें घरों में ज्यादातर लोग एसी को केवल रिमोट से स्विच ऑफ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. ऐसा इसलिए है, क्योंकि इस तरह, जब कंप्रेसर को ‘निष्क्रिय लोड’ पर सेट किया जाता है, तो बहुत सारी बिजली बर्बाद हो जाती है और इससे आपका मासिक बिल बढ़ता है.

How To Set AC Time टाइमर सेट करके सोना चाहिए

AC को रातभर चलाने के बजाय टाइमर का इस्तेमाल करना चाहिए। सोने से पहले या किसी अन्य समय पर 2-3 घंटे के लिए टाइमर सेट कर देना चाहिए. टाइमर सेट करते हैं, तो एक निश्चित समय के बाद एसी बंद हो जाता है. इससे कमरे का तापमान भी ठीक रहता है और बिजली का बिल भी ज्यादा नहीं आएगा।

When AC Service Compulsory नियमित कराते रहें एसी की सही समय पर सर्विसिंग नहीं होने पर भी बिजली का बिल ज्यादा आने लगता है। जबकि अब कई कंपनियों का दावा है कि, उनकी कंपनी के प्रोडक्ट में एसी को सर्विसिंग की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है. भारत में एसी की सही समय पर सर्विसिंग जरूरी है। क्योंकि यहां पूरे साल उनका उपयोग नहीं किया जाता है. इसलिए, इस बात संभावना बढ़ जाती है कि धूल या अन्य कण मशीन को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

कमरे का दरवाजा व खिड़की करें बंद

कमरे में एयर कंडीशनर चालू करने से पहले, सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें. यह कमरे को जल्दी और लंबे समय तक ठंडा करने में मदद करेगा और महीने के अंत में आपके बिजली बिल को भी बचाएगा.

