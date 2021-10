दिवाली से पहले प्रदेश के संविदा कर्मियों को वेतन वृद्धि का तोहफा, एक नवंबर से कर्मियों पर लागू होगा बढ़ा हुआ पारिश्रमिक

Increase in Salary of Contractual Workers Before Diwali 2021- यूपी सरकार ने दिवाली (Diwali) से पहले राज्य के 32,552 संविदा कर्मियों को तोहफा दिया है। संविदा कर्मियों को छह प्रतिशत पारिश्रमिक वेतन में वृद्धि के साथ बढ़े हुए वेतन की सौगात दी गई है। इससे कर्मचारियों को 600 से लेकर 1500 रुपये तक वेतन वृद्धि मिलेगी।