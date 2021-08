Independence Day 2021: सीएम योगी ने दी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई, विधानभवन में फहराएंगे तिरंगा

Independence Day 2021 CM Yogi will hoist the tricolor in Vidhan Bhava- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विधानभवन प्रांगण में ध्वाजारोहण करेंगे।