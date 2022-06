रेलवे की ‘एक स्टेशन एक प्रोडक्ट योजना: यूपी के 12 जिले शामिल, किस स्टेशन पर क्या मिलेगा, देखें लिस्ट

भारतीय रेलवे की महत्वाकांक्षी योजना एक स्टेशन एक प्रोडक्ट अब पूरे देश में धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उत्तर रेलवे की सीनियर डीसीएम रेखा शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘हमारी इस योजना से हर क्षेत्र के प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो सकेगी। जिससे लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी।‘ उन्होने कहा कि, पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण और अधिक से अधिक रोजगार बढ़ाने के लिए भारतीय रेल द्वारा 'एक स्टेशन एक उत्पाद' की योजना को शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से शुरू होकर सभी छोटे जिलों में भी इसे तेजी से बढ़ाने पर ज़ोर दिया जाएगा। अब तक यूपी में 12 जिलों को इससे जोड़ा गया है। जल्द ही बाकी स्टेशन पर भी इसे शुरू किया जाएगा।

One Station One Product Scheme रेलवे की इस योजना को उत्तर रेलवे ने अपने सभी स्टेशनों पर लांच करने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन अभी इसे सिर्फ 12 स्टेशनों पर ही शुरू किया जा रहा है। अभी तक ये योजना वाराणसी स्टेशन पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई थी। वाराणसी की प्रसिद्ध काष्ठ कला की अनुपम कृति काष्ठ निर्मित खिलौनों यानी लकड़ी से बनें खिलौने को वाराणसी जं. रेलवे स्टेशन के लिए चयनित किया गया है। यहाँ से अच्छा रिस्पोंस मिलने के बाद अब इसे बढ़ाकर अन्य जिलों में भी शुरू किया जा रहा है।

Indian Railway Symbolic Photo of One Station One Product