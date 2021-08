कोरोनाकाल में इंटरनेट ने लोगों का काम किया आसान, यूपी में जियो ने निभाई बड़ी भूमिका

कोरोनावायरस (Coronavirus in UP) के खतरे के चलते लोगों के घर से ही काम करने (Work From Home) व बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने (Online Classes) का चलन तेज होता गया है।