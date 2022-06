कानपुर हिंसा अपडेट: ट्रक में भरकर ले गए थे पत्थर, एक-एक पत्थर और पत्थरबाज से होगा हिसाब...

Kanpur Hinsa Update: कानपुर हिंसा में कई खुलासे हो रहे हैं। फारेंसिक टीम लगातार जांच कर रही है। पता चला कि मुस्लिम पत्थरबाजों ने ट्रक भरकर पत्थर मंगाए थे।

कानपुर हिंसा को लेकर जांच जारी है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है कानपुर हिंसा में शामिल उपद्रवियों के चेहरे बेनकाब होते जा रहे है। कानपुर पुलिस ने अब तक तीन पीएफआई सदस्यों समेत 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने वाला भाजयुमो नेता भी शामिल है। कोर्ट में पेश करने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया। जांच के दौरान कई जरूरी तथ्य सामने निकलकर आए हैं। पता चला है कि पथराव के लिए ट्रक भर कर पत्थर लाए गए थे। ऐसे में अब प्रशासन का कहना है कि हर पत्थर और हर पत्थरबाज से हिसाब होगा। बुलड़ोजर कार्यवाही के बाद पुलिस फिर चौकन्ना है। हिंसा वाले स्थान पर कड़ी निगरानी की जा रही है।

वर्ष 2020 में कानपुर में सीएए-एनआरसी के विरोध को लेकर हिंसा हुई थी। इसमें पीएफआई के सदस्य सैफउल्लाह, मोहम्मद नसीम और मोहम्मद उमर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बाद में इनकी जमानत हो गई। बीते दिन देर रात इन तीनों को पुलिस ने फिर धर-दबोचा। इसके अलावा अलग-अलग जगह छापेमारी कर नौ और आरोपितों को पकड़ा गया। उधर, पुलिस की कार्रवाई से दहशत में आए एक नाबालिग आरोपित ने खुद ही कर्नलगंज थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया।

