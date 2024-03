Lok Sabha Election Date Announced: यूपी की 80 सीटों पर कब पड़ेगे वोट और कितने चरणों में होगा मतदान?

लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश पर होती है। उत्‍तर प्रदेश जनसंख्‍या के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्‍य है। राज्‍य में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। यही कारण है कि देश की राजनीति, खासकर केंद्र की सरकार के लिहाज से यूपी अहम राज्‍य है। प्रदेश में योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्‍व में भाजपा की सरकार है। हालांकि, अखिलेश यादव के नेतृत्‍व वाली समाजवादी पार्टी, मायावती की बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस राज्‍य की महत्‍वपूर्ण राजनीतिक पार्टी हैं।

यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर कितने चरणों में होंगे मतदना? (How Many Phases will have Voting in Uttar Pradesh) यूपी की 80 लोकसभा सीटें पर 7 चरणों में मतदान होंगे। 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को मतदान होंगे।

19 अप्रैल- सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना (SC) , मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। 26 अप्रैल- अमरोहा, मेरठ, बागपत,गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर (SC), अलीगढ़, मथुरा 7 मई- संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली,

13 मई- शाहजहांपुर (SC), लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिसरिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच। 20 मई- मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशांबी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज, गोंडा।

25 मई- सुलतानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकरनगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज (SC), आजमगढ, जौनपुर, मछलीशहर, भदोही। 1 जून- महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव (SC), घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज (SC)।

यूपी में कितनी लोकसभा सीट हैं? (How many Lok Sabha Seats In Uttar Pradesh) उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। इनमें 63 सीटें अनारक्षित हैं जबकि 17 सीटें एससी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। राज्य में वाराणसी, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी मैनपुरी, आजमगढ़, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर वीआईपी सीटें हैं।