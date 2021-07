तंबाकू खाने और जुर्माना देने में लखनऊ अव्वल, सार्वजनिक स्थल पर सिगरेट फूंककर भरा 55 लाख जुर्माना

Lucknow on top in tobacco consumption in Uttar Pradesh- राजधानी लखनऊ में तंबाकू खाने और इससे संबंधित जुर्माना देने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। बीते वित्तीय वर्ष प्रदेश के सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू, सिगरेट आदि का सेवन करने वालों से एक करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूले गए।