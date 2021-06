यूपी के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई में मिलेगा ढेर सारा पैसा

लखनऊ. Good N ews For UP government employees and pensioners यूपी के करीब 15 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनरों के लिए खुशखबर। सिर्फ 20 दिन का इंतजार कीजिए आपके बैंक खाते में ढेर सारे पैसे आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मन बना लिया है कि, वह अपने कर्मचारियों को डीए और वेतन वृद्धि का लाभ आने वाली जुलाई माह में देगी। इसके साथ ही पेंशनरों को डीआर का लाभ देगी। कर्मचारियों के लिए यह तोहफा बांटने पर सरकारी खजाने पर 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

कोरोना काल में सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था। सरकार ने दावा किया था कि महंगाई भत्ते को रोकने से करीब 8 हजार करोड़ रुपए की बचत हो सकेगी। यूपी के सरकारी कर्मचारियों को जुलाई 2021 के महंगाई भत्ता के साथ ही जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ता को जोड़ा जाएगा। इन तीनों महंगाई भत्ते का जोड़ करीब 11 फीसदी होता है। जिसे विधानसभा चुनाव से पहले देने की उम्मीद की जा रही है। जहां तक संभावना है कि जुलाई में यूपी सरकार इसकी शुरूआत कर दे। जैसे ही केंद्र सरकार डीए व डीआर देने की अधिसूचना जारी करेगी उसके बाद राज्य सरकार भी अपनी घोषणाएं कर देगी। कोरोना काल में योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को फ्रीज कर दिया था।

रिटायर्ड कर्मचारियों का भी बढ़ेगा महंगाई भत्ता:- इस महंगाई के दौर में खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा है। यूपी सरकार के इस ऐलान के बाद जहां सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से बड़ी राहत मिलेगी। आम तौर पर ये भी देखने को मिलता है जब सरकार महंगाई भत्ते का ऐलान कर देती है तो इसका असर प्राइवेट सेक्टर में भी देखने को मिलता है। कोरोना काल में सरकार ने जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2021 तक कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते को रोक दिया था।