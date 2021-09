सांसद अतुल राय केस: आत्मदाह मामले में तत्कालीन एडीसीपी के खिलाफ जांच के आदेश, कारण बताओ नोटिस जारी

MP Atul Rai Case Order for investigation against then ADCP - घोसी से बसपा सांसद अतुल राय (Atul Rai) के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। आरोप लगाने वाली पीड़िता ने 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था।