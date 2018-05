लखनऊ. नरेश अग्रवाल के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने कई तरह के पुराने पोस्ट शेयर किये हैं। फेसबुक और ट्विटर पर यूजर्स ने नरेश अग्रवाल के उस बयान को प्रमुखता से शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कुलभूषण जाधव को लेकर एक विवादित बयान दिया था। तब एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कुलभूषण के साथ जिस तरह का बर्ताव पकिस्तान में किया जा रहा है, वैसा भी व्यवहार भारत में आतंकवादियों के साथ किया जाए। भारतीय जनता पार्टी ने तब नरेश अग्रवाल के खिलाफ हल्ला बोलते हुए उन्हें आतंकियों का समर्थक तक करार दे दिया था।

ट्विटर पर नरेश के पुराने बयानों पर चर्चा

ट्विटर पर अतुल ने एक पोस्ट शेयर की है। पोस्ट में नरेश अग्रवाल का पुराना बयान लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में आतंकियों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा पाकिस्तान में कुलभूषण जाधव के साथ किया जा रहा है। अतुल ने पोस्ट शेयर करने के साथ पूछा है कि क्या ये वही नरेश अग्रवाल हैं। ट्विटर पर गीतिका स्वामी ने नरेश अग्रवाल के उस बयान का वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी की थी।

टिकट न मिलने से थे नाराज

इन सबके बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि नरेश अग्रवाल को इस समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराने के पीछे मुख्य खेल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों पर होने जा रहे चुनाव हैं। माना जा रहा है कि सपा से राज्यसभा टिकट न मिलने से भी वे नाराज थे। उनकी भाजपा के नजदीकियों के सम्बन्ध उसी समय कयास लगाए जाने लगे थे जब निकाय चुनाव के दौरान उनके भाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नजर आये थे। उनके बेटे इस समय विधायक हैं और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि वे यूपी में अपने बेटे को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे।

Cant believe Naresh Agarwal who spoke such rubbish of PM @narendramodi joined BJP.Unbelievable 🤨#NareshAgarwal pic.twitter.com/QhdGffQmld