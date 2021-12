उत्तर प्रदेश में 8वीं और 10वीं पास वालों के लिए सरकारी एनसीएल में सरकारी नौकरी करने का सुनहरा मौका है। नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड ने विभिन्न इकाइयों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। कुल 1295 पदों पर भर्तियां की जाएंगी।

NCL Recruitment 2021 for 1295 posts for 8th and 10th Pass