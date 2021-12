प्राथमिक शिक्षकों को नए साल का तोहफा, पांच साल बाद पदोन्नत होंगे 50 हजार शिक्षक

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। करीब पांच साल बाद इन शिक्षकों को पदोन्नत करने की तैयारी है। लेकिन इसमें उन्हीं शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने सेवा के पांच साल पूरे किए हैं। विभाग में ऐसे शिक्षकों की प्रक्रिया 50 हजार है।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। करीब पांच साल बाद इन शिक्षकों को पदोन्नत करने की तैयारी है। लेकिन इसमें उन्हीं शिक्षकों को लाभ मिलेगा, जिन्होंने सेवा के पांच साल पूरे किए हैं। विभाग में ऐसे शिक्षकों की प्रक्रिया 50 हजार है। बेसिक शिक्षा परिषद के डेढ़ लाख से अधिक प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब चार लाख से अधिक शिक्षक तैनात हैं। प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक की पदोन्नति उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर होती है।

Nearly 50 Thousand Teachers Will be Promoted after Five Years