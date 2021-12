जल्द जारी होगा यूपीएसएसएससी लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन, जानें कैसे होगा चयन

उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) इस भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। यह परीक्षा नवंबर में होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आयोग ने इस एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा आयोजित नहीं की।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) इस भर्ती के लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। यह परीक्षा नवंबर में होने वाली थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से आयोग ने इस एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से परीक्षा आयोजित नहीं की। अब यह दोबारा आयोजित होने जा रही है। लेखपाल के 7882 पदों पर होने वाली इस भर्ती में बारहवीं पास उन अभ्यर्थियों को हिस्सा लेने का मौका मिल सकता है, जो प्रारंभिक पात्रता परीक्षा (पेट) में शामिल हुए हैं।

UPSSSC Lekhpal recruitment notification will be issued soon