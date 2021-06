कोविशील्ड लगवाने पर नहीं बनी एंटीबॉडी, धोखाधड़ी व जान से खिलवाड़ का मुकदमा किया दर्ज

No anitibodies after covishield jab in Lucknow. आशियाना में रहने वाले एक शख्स ने कोविशील्ड (Covishield) लगवाने के बाद शरीर में एंटीबॉडी (Antibody) डेवेलप न होने पर आईसीएमआर इंस्टीट्यूट (ICMR institute) के खिलाफ थाने में धोखाधड़ी और जान से खिलवाड़ का मुकदमा दर्ज कर दिया।