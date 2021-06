ट्रेनिंग के बाद भी नहीं मिल रही ज्वाइनिंग, कोरोना काल में पुरानी नौकरी पर जाने को हुए मजबूर

Not getting daroga bharti joining even after training- कोरोना काल (Corona) में कई लोगों की नौकरी छूट गई है तो कई लोग अपने पुराने काम पर वापल लौट रहे हैं। इसी तरह नौकरी छोड़कर दरोगा बनने का सपना देखने वाले युवा भी अपनी पुरानी नौकरी पर वापस आने को मजबूर हैं। उनकी घर वापसी हो रही है।