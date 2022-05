यूपी में एक लाख को मिलेगा पीएम आवास, इस तरीके से आपको भी मिल सकता शानदार घर

PM Awas Yojna: प्रदेश के जरूरतमंद र बेघर लोगों को जल्द ही रहने के लिए बेहतरीन आशियाना मिल जाएगा।

Updated: May 04, 2022 11:47:44 am

प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अब इंतजार की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में जून माह में करीब एक लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल जाएगा। वही 8200 मुख्यमंत्री आवास भी प्रदान किए जाएंगे। कानपुर, गोरखपुर समेत कई बड़े जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है। खातों में भी धनराशि दी जा रही है। कुछ आवास पुराने लाभार्थियों को मिलेंगे तो कुछ नई लॉटरी निकाली जाएगी। इस बार योजना में करीब एक लाख लाभार्थियों को आशियाना मिलेगा। ऑनलाइन माध्यम से पीएम आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

PM Awas Yojna one Lacks Home allotted in Uttar Pradesh Registration He