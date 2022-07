बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर PM मोदी: रात के अंधेरे से लेकर दिन के उजाले तक स्नाइपर की नज़र, 2 दर्जन..

PM Modi Bundelkhand Express Way की शुरुआत में प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ उत्तर प्रदेश की टीम भी अब हाई अलर्ट मोड पर है। जिसमें प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह खुद भी इटावा से लेकर चित्रकूट तक पूरे रूट का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान सभी एंट्री और एक्ज़िट पॉइंट के साथ बीच बीच में हर जगह सुरक्षा की बारीकियों को परखा जा रहा है। वहीं दो दर्जन से ज्यादा ऐसे इलाके होंगे जहां स्नाइपर को तैनात किया जाएगा। जिससे किसी भी प्रकार की चूक होने की संभावना को ही खत्म कर दिया जाएगा।

पीएम मोदी के बुंदेलखंड दौरे को लेकर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह सचिव आईएएस अवनीश अस्वथी ने देर रात इटावा से लेकर चित्रकूट तक पूरे रूट का दौरा किया। पिछले एक हफ्ते में अवनीश अवस्थी का ये दूसरा सबसे बड़ा दौरा है। जब रूट पर विजिट के साथ साथ क्षेत्रीय स्तर पर सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इसी रात के अंधेरे मे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की हर बारीकी को गहनता से देखा परखा गया। जिसकी शुरुआत में खुद पीएम मोदी आ रहे हैं। सूत्रों की मानें तो इन सभी रूटों को 7 जुलाई से ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेंगी। जिसके लिए 7 जुलाई से ही कई टीम इस रूट के विजिट में लग जाएगी। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी पीएम मोदी के दौरे से पहले यहाँ आकर कार्यक्रम, प्रोजेक्ट और उससे जुड़ी हर एक बारीकी पर नज़र रखेंगे।

Symbolic Photo of PM Modi Security before visit to Bundelkhand Express way Checked by ACS Home UP