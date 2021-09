आरपीएफ जवान की जेब में ट्रेन में 2000 से ज्यादा मिला तो माना जाएगा भ्रष्टाचारी

RPF Jawans will be Accused of Corruption if Found with More Money - भ्रष्टाचार (Corruption) रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने नई व्यवस्था शुरू की है। अब आरपीएफ के जवान (RPF Jawan) ट्रैवलिंग से पहले लिखित में यह जानकारी देंगे कि उनकी जेब में कितनी नकदी है।