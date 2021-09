शादी अनुदान योजना के नियमों में बदलाव, अब आवेदनकर्ताओं को करना होगा ये काम

Changes in Rules of Marriage Grant Scheme Shadi Anudan Yojana- यूपी में शादी अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojana) को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए आवेदन पत्रों की कई स्तर से जांच की जाएगी। लेखपाल और काननूगो की रिपोर्ट की आगे बढ़ाने से पहले नायब तहसीलदार खुद जांच करेंगे।