मायावती का सोनिया से मिलने का प्लान हुआ केंसल, सतीश मिश्रा ने की पुष्टि

लखनऊ. लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की चर्चा थी। इन चर्चाओं पर पूर्ण विराम लगाते हुए बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि वह लखनऊ में ही रहेंगीं। उनका दिल्ली जाने का न तो कोई प्रोग्राम है न ही कोई मीटिंग प्रस्तावित है।

गौरतलब है कि एेसे कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती सोमवार को दिल्ली जा सकती हैं। बताया जा रहा था कि दिल्ली में वह कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकती है, जिसमें वह 23 मई को आने वाले नतीजों को लेकर चर्चा करने की बात हो रही थी। हालांकि बीएसपी महासचिव ने इस संबंध में बयान जारी कर कहा है कि सोमवार को मायावती दिल्ली नहीं जा रही हैं, वह लखनऊ में ही रहेंगीं। उनका दिल्ली जाने का न तो कोई प्रोग्राम है, न ही कोई मीटिंग प्रस्तावित है। वहीं इसी क्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं।

