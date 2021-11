आम आदमी के लिए अच्छी खबर, स्पेशल ट्रेनें और स्पेशल किराया खत्म, अब पुरानी दर पर ही होगा सफर

Special Trains and Special Fares For Express Trains Over- रेल मंत्रालय ने एक जरूरी फैसला लेते हुए कहा है कि अब मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों और हॉलिडे स्पेशल ट्रेनें रेगुलर ट्रेनों की तरह चलेंगी। कोविड-19 को देखते हुए रेगुलर मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलाया जा रहा था।