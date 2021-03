SBI में नहीं है अकाउंट तो तुरंत खुलवा लें, बैंक अपने खाताधारकों को दे रहा 2 लाख का सीधा फायदा

लखनऊ. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI State Bank of India) जनधन खाताधारकों को बड़ी सुविधा दे रहा है। आपको जानकारी दे दें कि अगर एसबीआई में आपका जनधन अकाउंट है या फिर जनधन खाता खुलवाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके फायदे के लिये है। दरअसल स्टेट बैंक अपने जनधन खाताधारकों को 2 लाख रुपये तक का फायदा दे रहा है। इस बात की जानकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडिल से ट्वीट करके दी है।

खाते पर दो लाख का फायदा

जानकारी के मुताबिक अगर आप एसबीआई रुपे (SBI RUPAY) जनधन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। इसके लिए आपको 90 दिनों में एक बार इस कार्ड को स्वाइप करना होगा। ऐसा करने पर आप 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा कवर (Accidental Insurance) पाने के लिये मान्य हो जाएंगे। इसका लाभ पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी उठा सकते हैं।

जल्द खुलवाएं अकाउंट

भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक, जिसकी उम्र 10 साल या उससे ऊपर है, वह अपना जनधन खाता बैंक में खुलवा सकता है। जनधन खाता खुलवाने आप अपने बेसिक सेविंग्स अकाउंट को जन धन योजना के अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। इस काम के लिए आपको बैंक में एक एप्लीकेशन देनी होगी कि आपके खाते को जन धन योजना में ट्रांसफर किया जाए। आपको बता दें कि अब तक लगभग 40.35 करोड़ जनधन बैंक खाते खोले जा चुके हैं। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंको में खोला जाता है। जिसका लाभ अब सभी जनधन बैंक खाताधारक उठा सकते हैं।

It's time to put yourself on the road to success. Apply for SBI RuPay Jandhan card today.#Jandhan #RuPayCard #SBICard #Success pic.twitter.com/frV4AgHgk2