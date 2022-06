UP Board 10th 12th Result : रिजल्ट जारी होने के बाद कैसे मिलेगी मार्कशीट, देख लें यह तरीका

कब मिलेगी मार्कशीट When Will Students get UP Board Marksheet रिजल्ट जारी होने के 15 दिन बाद छात्र अपनी मार्कशीट कलेक्ट कर पाएंगे। तब तक अगर 12वीं के स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के लिए किसी भी कॉलेज में आवेदन करना है तो वह अंक प्रमाण पत्र को वहां जमा करा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप ऑनलाइन मार्कशीट पहले से ही डाउनलोड करके रखे रहें।

- यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले UPMSP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। - वहां पर नजर आ रहे डाउनलोड मार्कशीट के ऑप्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करें। - अब अपना रोल नंबर डालें और मार्कशीट डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने होगा। मार्कशीट को डाउनलोड करने के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे डाउनलोड कर लें। आप उसकी प्रिंटआउट कॉपी निकलवा सकते हैं।