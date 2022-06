UP Board Toppers: अग्निपथ पर बोले टॉपर्स, कहा सरकार को योजना में करने चाहिए ये बड़े सुधार

Toppers on Agneepath: यूपी टॉपर प्रिंस ने कहा-अग्निपथ में कुछ सुधार जरूरी हैं। फौजी अफसर बनना चाहतें है यूपी टॉपर प्रिंस। खूब लिखने से मिली सफलता।

Updated: June 19, 2022 10:27:53 am

यूपी बोर्ड हाईस्कूल में 586 नंबरों के साथ टॉप करने वाले प्रिंस पटेल भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। गांव में अपने संयुक्त परिवार के बीच बैठे प्रिंस ने कहा कि बचपन से यही सपना देखा है कि सेना में काम करूं। देश सेवा का इससे बेहतर कोई काम नहीं लगता। वह वर्तमान नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी से और पूर्व नेताओं में लाल बहादुर शास्त्री से सर्वाधिक प्रभावित हैं। इब्राहिमपुर नवाबाद, जिला फतेहपुर निवासी प्रिंस संयुक्त परिवार में रहते हैं। इसमें उनके बाबा संतोष वर्मा, दादी बिटनिया, पिता अजय कुमार, मां शिवकांति व छोटा भाई अनंत शामिल हैं। माता-पिता दोनों ग्रेजुएट हैं। पिता दस बीघा जमीन पर खेती करके परिवार चलाते हैं।

UP Board Toppers 2022 Prince and Kiran on Agneepath scheme