UP Budget 2020 : योगी सरकार ने बढ़ाया मदरसों का बजट, इस बार जारी किया इतना Budget

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अब तक सबसे बड़ा बजट पेश किया। यूपी सरकार का इस बार का बजट 5,12860.72 (करीब 5 लाख 12 हजार करोड़) करोड़ रुपये का है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा है। योगी सरकार ने अपने चौथे बजट में जहां 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की हैं, वहीं मान्यता प्राप्त मदरसों व मकतबों के लिए 479 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।



वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ऐतिहासिक बजट पेश करते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अल्पसंख्यक कल्याण के तहत प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। इसमें मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बीते वित्तीय वर्ष में सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति योजना हेतु 942 करोड़ रुपए की व्यस्था की थी, जबकि अरबी-फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था।

