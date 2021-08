UP Cabinet Expansion: सितंबर में योगी सरकार में बनेंगे सात मंत्री, देखें किनके नाम शामिल

UP Cabinet Expansion Mantrimandal Vistar List of Ministers- उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल (UP Cabinet Exapansion) का सितंबर के पहले सप्ताह में विस्तार होगा। पार्टी हाईकमान ने मंत्रिमंडल विस्तार को हरी झंडी दे दी है। माना जा रहा है कि अगले वर्ष के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी विस्तार के दौरान जातीय समीकरण पर जोर दे सकती है।