कांग्रेस ने यूपी के लिए PAC और चुनाव समिति का किया गठन, अजय राय को मिली बड़ी जिम्मेदारी

लखनऊPublished: Mar 09, 2024 10:00:58 am Submitted by: Aniket Gupta

UP Congress PAC and Election Committee: शुक्रवार को कांग्रेस ने अपनी यूपी ईकाई के लिए राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी और प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है।

UP Congress PAC and Election Committee

UP Congress PAC and Election Committee: कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीते दिन यानी शुक्रवार को अपनी यूपी ईकाई के लिए राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी और प्रदेश चुनाव समिति (PAC and Election Committee) का गठन किया है। बता दें, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने यूपी के लिए पीएसी और प्रदेश निर्वाचन समिति के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे (Avinash Pandey) को राजनीतिक मामलों की समिति यानी पीएसी का संयोजक बनाया गया है। बता दें, इस समिति में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय (Ajay Rai) और वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, मोहसिना किदवई, निर्मल खत्री, राजीव शुक्ला सहित कई अन्य को शामिल किया गया है। वहीं प्रदेश चुनाव समिति का गठन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता किया गया। इस समिति में अजय राय सहित प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद, मोहसिना किदवई, आराधना मिश्रा और कई नेताओं को शामिल किया गया है।