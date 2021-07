यूपी सरकार का दावा, साढ़े चार साल में 6.65 लाख लोगों को दी नौकरी, तोड़ा सपा-बसपा का रिकार्ड

UP Government new record said gave employment to 6.65 lakh people - उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Governmet) ने साढ़े चार साल में साढे छह लाख से ज्यादा रोजगार देने का दावा किया है। सरकार का दावा है उन्होंने बसपा और सपा सरकार से ज्यादा नौकरियां दीं हैं। योगी आदित्यनाथ के सीएम रहते पिछले साढ़े चार साल में 6.65 लाख से अधिक लोगों को सरकारी नौकरी मिली है।