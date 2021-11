UP Police Constable Recruitment: अगले महीने 25,000 पदों पर भर्ती, जिनके पास होंगे ये सर्टिफिकेट उन उम्मीदवारों को मिलेगी वरीयता

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड अगले माह आरक्षी नागरिक पुलिस के 25,000 पदों पर भर्ती करने जा रहा है। बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस में सिपाही (कांस्टेबल) के पदों को भरने के लिए बोर्ड के जरिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

UP Police Constable Recruitment for 25,000 Posts of 2021