यूपी पुलिस ने 'गजनी' के आमिर खान की ली मदद, सरकार की इस मुहिम में किया इस्तेमाल

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी आदित्यनाथ सरकार (Yogi Adityanath) व यूपी पुलिस (UP Police) दोनों ही इस कोशिश में हैं कि सड़क हादसों पर लगाम लग सके और उसके लिए हेल्मेट (Helmet) अनिवार्य करने की मुहिम में वे जुट गए हैं। यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna expressway) पर हुई दर्दनाक दुर्घटना के बाद गुरुवार को एक बैठक में भी सीएम योगी ने 'नो हेल्मेट नो पेट्रोल' की मुहिम पर जोर दिया था। इसे अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। इसी कड़ी में यूपी पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट पर भी रोड सेफ्टी के प्रति अलग-अलग तरीकों से लोगों को जागरूक कर रही है व उनसे अपील कर रही है कि वे हेल्मेट पहने। शनिवार को यूपी पुलिस ने जो किया है वो सोशल मीडिया ट्विटर पर काफी वायरल भी हो रहा है और उसकी सराहना भी की जा रही है। दरअसल यूपी पुलिस ने बॉलीवुड की ब्लॉक बस्टर फिल्म 'गजनी' में आमिर खान के किरदार का सहारा लिया है।

यूपी पुलिस ने लोगों से हेल्मेट पहनने की आदत बनाने की अपील करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें फिल्म 'गजनी' के आमिर खान नजर आ रहे हैं। यह फिल्म के उस दृश्य की एक तस्वीर है जिसमें आमिर खान चीजों को याद रखने के लिए अपने बदन पर लिखे गए हिंट्स को देखते हैं। आमिर खान का किरदार दरअसल शॉर्ट टर्म मेमेरी पेशंट का है जो कुछ ही मिनटों में सब कुछ भूल जाता है। गजनी रिलीज किए गए वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी थी। जाहिर है फिल्म के इस किरदार की लोकप्रियता को यूपी में हेल्मेट पहनने की अपनी मुहिम में भुनाने की यूपी पुलिस ने कोशिश की है।

जहां लिख सकते हैं वहां लिखें- यपी पुलिस

ट्वीट में आमिर खान के सीने पर वीयर अ हेलमेट (wear a helmet) यानी 'हेल्मेट जरूर पहने' लिखा है। जिसे पढ़कर आमिर खान के दिमाग में हेल्मेट की छवि प्रकट हो जाती है। इसी तस्वीर को शेयर करते हुए यूपी पुलिस लिखती है कि "जहां लिख सकते हैं वहां लिखें, सड़क पर जब दो पहिया वाहन चलाए तो इसकी आदत बना लें"। इसे कई लोग रिट्वीट व लाइक कर चुके हैं। वहीं अधिकतर लोग इस नायाब तरीके के लिए यूपी पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं। देखना यह है कि लोग इसके बाद हेलमेट पहनने को अपनी आदतों में शामिल करते हैं या नहीं।

Write it wherever you can, practice it whenever on road !#RoadSafety #helmet #HelmetProtects #SafetyFirst pic.twitter.com/DZSrMqR2zH