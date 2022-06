UP में नगर विकास मंत्री ने किया बड़ा बदलाव, शिकायतों के निस्तारण से तय होगा अधिकारियों का काम

UP में नगर विकास मंत्री ने किया बड़ा बदलाव, शिकायतों के निस्तारण से तय होगा अधिकारियों का काम

उत्तर प्रदेश के नगर विकास में बड़े बदलाव करते हुए मंत्री एके शर्मा ने कहा कि, जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर जल्द से जल्दी सुनवाई और समस्याओं के निस्तारण से ही हमारी सारी योजनाएँ सफल होंगी।

उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ने कहा कि, अब जन शिकायतों के निस्तारण से अधिकारियों के कार्यों का मूल्यांकन होगा। शिकायतों के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। अब तक की जनसुनवाई के आये है बेहतर परिणाम,जिसे आगे भी जारी रखा जाएगा। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए0के0 शर्मा ने निर्देशित किया है कि कल सोमवार 27 जून,2022 को नगरीय निकायो के अधिशासी अधिकारी के स्तर पर प्रदेश के सभी नगर पालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों में प्रातः10:00 बजे से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई स्थल तक लोग आसानी से पहुँचे, इसके लिए इसकी जानकारी लोगो को पूर्व में ही दे दी जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इसमें लोगों की शिकायतों का त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हो।

Symbolic Photo to Show Developement of UP