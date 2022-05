यूपी में भी सोलर ट्री और शेयरिंग बाइक जैसी मिलेंगी सुविधाएं, 102 शहर बनेंगे मार्डन, देंखे अपना शहर

Smart Cities Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के 220 शहर अब मार्डन हो जाएंगे। यहां शेयरिंग बाइक और साइकिल समेत बैठन बेहतरीन सुविधाएं होंगी।

Updated: May 18, 2022 04:22:14 pm

अगले पांच सालों में उत्तर प्रदेश की पहचान एक स्मार्ट प्रदेश की तरह होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आने वाले पांच सालों में स्मार्ट सड़क, स्मार्ट पार्किंग के साथ बैठने वाली बेंच भी स्मार्ट होंगी। प्रदेश सरकार अगले पांच साल में 220 शहरों में ऐसी स्मार्ट सुविधाएं देने जा रही है। 220 शहरों में से पहले चरण के लिए 102 शहरों को चुना गया है। इन शहरों के केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी परियोजना की तहत स्मार्ट बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना के बजट के लिए केन्द्र सरकार से 100 करोड़ रुपये की मांग भी की गई है। स्मार्ट सिटीज में प्राथमिकता पर सड़कें और बिजली है।

Uttar Pradesh 220 Cities Going to be Smart City