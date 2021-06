लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में झमाझम बरिश, जानें- पूरे यूपी में कब पहुंचेगा मानसून

लखनऊ : यूपी महिला आयोग की सदस्य मीना कुमारी का बेतुका बयान, लड़कों के साथ उठने-बैठने और मोबाइल इस्तेमाल करने से बढ़ रहा वीमन क्राइम, घंटों लड़कों से बातचीत करती हैं लड़कियां

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से हो रही है झमाझम बारिश, लखनऊ और तराई के जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अगले 24 से 48 घंटे में पहुंचेगा मॉनसून, 11-12 जून को भी भारी बारिश का पूर्वानुमान

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी ने तय किए जिला पंचायत अध्यक्षों के चेहरे, 60 प्लस सीटों पर जीत का लक्ष्य, ब्लॉक प्रमुख पदों पर भी चल रहा मंथन, जल्द जारी होगी लिस्ट, पार्टी को बागियों का भी खतरा

लखनऊ : 16 जून से सैलानियों से फिर गुलजार होंगे यूपी के पर्यटन स्‍थल, कोविड प्रोटोकॉल के साथ मिलेगी एंट्री, किसी इमारत में एक बार में सिर्फ 100 लोग ही जा सकेंगे

लखनऊ : सिपाही ने कैदी के बेटे का कत्ल कर थाने में किया सरेंडर, मानसिक अवसाद में उठाया कदम मान रही पुलिस, लखनऊ पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर बोले- पागल है

ललितपुर : बातों में मशगूल नर्सिंग स्टाफ ने 5 मिनट में ही युवक को लगा दी वैक्सीन की दोनों डोज, युवक की शिकायत पर सीएमओ ने दिये जांच के आदेश

गोरखपुर : बीजेपी सांसद रवि किशन ने सोशल मीडिया पर चल रही खबरों का किया खंडन, बोले- गीता प्रेस में नहीं है वित्तीय संकट

लखनऊ : यूपी में डब्ल्यूएचओ के मानक से 10 गुना ज्यादा टेस्टिंग, 24 घंटे में 642 नए मामले, 0.2 फीसदी पॉजिटिविटी रेट

लखनऊ : यूपी में पीसीएस समेत पांच भर्ती के 13 लाख बेरोजगारों को परीक्षा का इंतजार

#WATCH | Heavy rainfall in Lucknow causes waterlogging in parts of the city. Visuals from Vidhan Sabha gate number 7. pic.twitter.com/JPqVtKj9Qz