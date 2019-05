UP Top News : ईवीएम की सुरक्षा को लेकर हंगामा, बसपा नेता रामवीर उपाध्याय पार्टी से निलंबित, कई और नेताओं पर गिर सकती है गाज

लखनऊ : ईवीएम पर बवाल, सुरक्षा को लेकर हंगामा, कहीं धरना तो कहीं तोडफ़ोड़, कन्नौज में स्ट्रॉन्ग रूम के सीसीटीवी खराब होने पर जबरदस्त हंगामा

लखनऊ : गाजीपुर, चंदौली, मऊ और वाराणसी और कन्नौज में ईवीएम बदलने की अफवाह के बाद हंगामा, गठबंधन प्रत्याशी के समर्थकों की पिटाई

अयोध्या : सीता-राम मंदिर के परिसर में इफ्तार पार्टी, साधु-संतों के साथ रोजदारों ने खोला रोजा, तीसरी बार हुआ आयोजन,साधु-संतों और मौलवियों में दिनभर चर्चा

अलीगढ़ : अनुशासनहीनता के आरोप में बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामवीर उपाध्याय को पार्टी से किया निलंबित, चुनाव परिणाम के बाद बसपा में कई और नेताओं पर गिर सकती है गाज

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और सपा मुखिया अखिलेश यादव को बड़ी राहत, आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

गाजियाबाद : भाजपा अनुसूचित मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने किया सुसाइड, पत्‍नी से विवाद को बताया जा रहा कारण, जांच में जुटी पुलिस

गाजियाबाद : ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराई कार, 4 की मौत

Police dispersed crowd gathered outside a strong room in Mau last night. Surendra Bahadur, SP Mau says, "Some people had gathered outside the EVM strong room believing social media rumors. They were dispersed using light force, law and order of the area is intact." pic.twitter.com/NvSuLqZjC0