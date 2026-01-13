Video News: बृजभूषण सिंह के साथ वायरल वीडियो पर उठा सवालों का तूफान

बृजभूषण सिंह के साथ महिला का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर उठे सवाल, महिला ने दी सफाई (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Video With Brij Bhushan Singh Goes Viral: पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ एक महिला का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। लोग यह जानने को उत्सुक हो गए कि वीडियो में दिखाई दे रही महिला कौन है और उसका बृजभूषण सिंह से क्या संबंध है। वायरल वीडियो को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है, वहीं महिला ने खुद सामने आकर इस पूरे मामले पर सफाई दी है।
सोशल मीडिया पर उठे सवालों के बीच यह स्पष्ट हुआ कि वीडियो में दिखने वाली महिला का नाम कविता है। वह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली हैं। कविता सिंह ने खुद को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताया है और कहा है कि उन्हें रील और वीडियो बनाने का शौक है। इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वह नियमित रूप से अपनी रील्स और वीडियो साझा करती रहती हैं।
बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी सार्वजनिक या निजी कार्यक्रम के दौरान बनाया गया था, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह के साथ एक महिला नजर आ रही हैं जिसका नाम कविता बताया जा रहा हैं । वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर तरह-तरह की टिप्पणियां शुरू कर दीं। कुछ लोगों ने बिना तथ्य जाने कयास लगाने शुरू कर दिए, तो कुछ ने इसे लेकर सवाल उठाए। वीडियो के तेजी से फैलने के कारण यह मामला सोशल मीडिया ट्रेंड में आ गया और गोंडा से लेकर प्रदेश स्तर तक इसकी चर्चा होने लगी।
विवाद बढ़ता देख कविता ने खुद सामने आकर वायरल वीडियो को लेकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि वीडियो को गलत नजरिए से देखा जा रहा है। उनका कहना है कि वह एक कंटेंट क्रिएटर हैं और कई सार्वजनिक हस्तियों के साथ वीडियो बनाती रहती हैं। इस वीडियो का किसी भी तरह से गलत अर्थ निकालना अनुचित है। कविता सिंह ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर बिना सच्चाई जाने अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि किसी भी वीडियो को देखने के बाद निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी पूरी जानकारी जरूर लें।
इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं बंटी हुई हैं। कुछ लोग महिला के समर्थन में सामने आए और कहा कि रील बनाना और वीडियो साझा करना आज के समय में आम बात है। वहीं, कुछ लोगों ने सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बीच इस तरह के वीडियो को लेकर सवाल भी उठाए। सोशल मीडिया के दौर में किसी भी वीडियो का संदर्भ से बाहर जाकर वायरल हो जाना आम हो गया है, जिससे कई बार अनावश्यक विवाद खड़े हो जाते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पत्रिका ने भी गंभीरता दिखाई है। बताया गया है कि वायरल वीडियो और उससे जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जाएगी। पत्रिका का कहना है कि जल्द ही तथ्यों के आधार पर पूरी और सही जानकारी सामने रखी जाएगी, ताकि अफवाहों और अटकलों पर विराम लग सके।
यह मामला एक बार फिर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी और उपयोगकर्ताओं के विवेक पर सवाल खड़ा करता है। बिना पुष्टि के किसी भी वीडियो या खबर को साझा करना न सिर्फ संबंधित व्यक्ति की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि समाज में भ्रम और तनाव भी पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले लोगों, खासकर इन्फ्लुएंसर्स और सार्वजनिक हस्तियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए। वहीं, आम लोगों को भी किसी वायरल कंटेंट पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी सच्चाई जांचनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग